Muhittin Böcek'ten olay iddia: İmamoğlu benden 15 milyon euro destek istedi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/60355 sayılı soruşturma kapsamında ifade veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP içindeki adaylık süreçleri, seçim finansmanı ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı hazırlıklarına ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN YÖNLENDİRMESİYLE 950 BİN EURO GÖTÜRDÜM" İDDİASI

Muhittin Böcek, daha önce verdiği beyanlarını yineleyerek, 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yönlendirmesiyle Manisa'ya gittiğini öne sürdü. Böcek, adaylığı henüz açıklanmadan önce, Özgür Özel'in memleketi olması ve genel başkanlık görevi nedeniyle adaylığına katkı sağlayacağı düşüncesiyle 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'ya gittiğini ifade etti.

İfadesinde, Ankara'daki bir toplantının ardından Özgür Özel'in kendisine merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e maddi destek ve proje desteği verilmesi yönünde talepte bulunduğunu iddia eden Böcek, Manisa'ya giderken yanında bir çanta içerisinde yaklaşık 950 bin euro bulunduğunu söyledi. Böcek, sosyal proje sunumunun ardından Ferdi Zeyrek ile kısa süre baş başa kaldığını, bu sırada parayı masasının yanına bıraktığını ileri sürdü.

İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN İDDİALAR

Muhittin Böcek, ifadesinde 2024 yerel seçimleri sürecinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin yaşadığı bir başka süreci de anlattı. Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü, adaylık sürecine ilişkin birtakım güvenceler aldığını ve bunun karşılığında yüklü miktarda harcama yapacağı bilgisine ulaştığını öne sürdü.

Bunun üzerine adaylığını netleştirmek amacıyla 30 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'a gittiğini belirten Böcek, bir otelde Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık bir saat süren görüşme yaptığını iddia etti.

Böcek, görüşmeye özel kalemi Yasin Yellice'nin tanıklık ettiğini, görüşme sonrasında otelin balkonunda birlikte fotoğraf çektirdiklerini ve bu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığını da beyan etti.

"15 MİLYON EURO DESTEK İSTENDİ" İDDİASI

Böcek'in ifadesine göre Ekrem İmamoğlu, bu görüşmede başka bir kişiye adaylık sözü vermediğini ve tercihini Böcek'ten yana kullanacağını söyledi.

Böcek ayrıca, İmamoğlu'nun seçim kampanyası için maddi kaynağa ihtiyaç olduğunu söylediğini, ilerleyen dönemde cumhurbaşkanlığı adaylığı planladığını belirttiğini ve kendisinden yaklaşık 15 milyon euro destek talep ettiğini ileri sürdü.

İfadesine göre ayrıca, cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Akdeniz Bölgesi harcamalarının da kendisi tarafından karşılanmasının istendiğini öne sürdü.

"5 MİLYON EUROYU HAVALA YÖNTEMİYLE GÖNDERDİM" İDDİASI

Muhittin Böcek, Antalya'ya döndükten sonra bir dostuna 5 milyon euroya ihtiyacı olduğunu söylediğini anlattı.

İfadesine göre birkaç gün sonra kendisine bir 100 TL banknotunun fotoğrafı ile üzerinde isim ve telefon numarası bulunan bir kâğıt verildiğini, bunun "havala" yöntemiyle yapılacak ödeme için kullanıldığını düşündüğünü söyledi.

Böcek, ödemenin hangi dövizci üzerinden yapıldığını bilmediğini ifade etti.

"BANKNOT VE KÂĞIDI İMAMOĞLU'NA TESLİM ETTİM" İDDİASI

Böcek, 17 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile yeniden görüştüğünü, seçim ofisi olarak kullanıldığını söylediği bir binada baş başa görüştüklerini ve yanında bulunan banknot ile telefon bilgilerinin yazılı olduğu kâğıdı teslim ettiğini öne sürdü.

Kalan parayı daha sonra vereceğini söylediğini belirten Böcek, Antalya'daki seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini de bu görüşmede aktardığını ifade etti.

"KALAN PARAYI VERMEDİM" İDDİASI

Muhittin Böcek, ifadesinde talep edildiğini öne sürdüğü desteğin kalan kısmını Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından vermediğini söyledi.

Ayrıca aynı ödeme yönteminin oğlu Gökhan Böcek'in seçim reklam giderlerinde de kullanıldığını ileri sürdü.

CHP YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Muhittin Böcek, ifadesinin devamında Ekrem İmamoğlu'nun zamanla CHP'de "parti üstü bir siyasi güce" dönüştüğünü iddia etti. Böcek, Parti Meclisi ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de birçok konuda İmamoğlu'nun görüşü dışında hareket edemediğini öne sürerken, bu durumun partinin işleyişi açısından sağlıklı olmadığını savundu.

İfadesinin sonunda, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediyeler, genel merkezlerin ve liderlerin taleplerini karşılayacak yerler değildir." sözlerine atıfta bulunan Böcek, belediyecilik faaliyetlerinin siyasi hedeflerin gerisinde kaldığını ileri sürdü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haberler.com