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Dervişoğlu'ndan Kadir İnanır'a duygusal veda: O benim solcu ağabeyimdi

Dervişoğlu'ndan Kadir İnanır'a duygusal veda: O benim solcu ağabeyimdi Haber Videosunu İzle
Dervişoğlu'ndan Kadir İnanır'a duygusal veda: O benim solcu ağabeyimdi
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki mitingde hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır'ı andı. İnanır'ın kendisi için 50 yıllık bir dost olduğunu belirten Dervişoğlu, "O benim solcu ağabeyimdi, ben de onun ülkücü kardeşiydim." ifadelerini kullanarak, dostluklarının fikir ayrılıklarının değil ortak insani değerlerin eseri olduğunu söyledi.

  • İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki mitingde hayatını kaybeden oyuncu Kadir İnanır'ı andı.
  • Dervişoğlu, Kadir İnanır ile 50 yıllık dostluğu olduğunu ve onu 'solcu ağabeyim' olarak nitelendirdi.
  • Dervişoğlu, Kadir İnanır'ın Yeşilçam'ın yüce dağı olduğunu ve birçok karaktere ruh verdiğini söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitingde Türk bayrağını göndere çektikten sonra kürsüye çıktı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mitingde konuşan Dervişoğlu, hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır'ı andı.

"TÜRKİYE İÇİN KADİR İNANIR'DI"

Konuşmasına Kadir İnanır'ı anarak başlayan Dervişoğlu, "Malumunuz, maalesef dün Kadir İnanır'ı kaybettik. O, Türkiye için Kadir İnanır'dı. Yeşilçam'ın yüce dağıydı. Tatar Ramazan'dı, Şoför İlyas'tı; birçok karaktere ruh verdi." ifadelerini kullandı.

"O BENİM SOLCU AĞABEYİMDİ"

İnanır ile yarım asırlık dostluklarının bulunduğunu belirten Dervişoğlu, "Ben Müsavat Dervişoğlu, 50 senelik ağabeyime Allah'tan rahmet dileyemeyeceksem, bunun riyakârlığına batacaksam asıl bu siyaset batsın. Bu durumdan ben değil, Allah'ın rahmetini dilemekten imtina edenler utansın." dedi.

Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O benim solcu ağabeyimdi. Ben de onun ülkücü kardeşiydim. Dostluğumuz, sevgimiz ve birbirimize duyduğumuz saygı; fikir ayrılıklarının değil, ortak insanlık değerlerinin eseriydi. Mekânın cennet olsun ağabeyim. Seni hiç unutmayacağız."

Kaynak: Haberler.com
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