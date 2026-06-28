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Uşak'ta 3'üncü kattaki balkondan düşen kadın, hayatını kaybetti

Uşak'ta 3'üncü kattaki balkondan düşen kadın, hayatını kaybetti
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Uşak'ta 3. kattaki evinin balkonundan zemine düşen Nurkadın Sağlam (38) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

UŞAK'ta 3'üncü kattaki evinin balkonundan zemine düşen Nurkadın Sağlam (38), hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Fatih Mahallesin'de meydana geldi. 3 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan Nurkadın Sağlam, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolde, Sağlam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Sağlam'ın cansız bedeni, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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