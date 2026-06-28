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19 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

19 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 19 yaşındaki Harun H., evinde başından silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Akçadağ ilçesi Keklikpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Harun H.'ın annesi eve girdiğinde oğlunu kanlar içerisinde, yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Harun H.'ın hayatını kaybettiği belirlendi

Gencin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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