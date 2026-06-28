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Afyonkarahisar'da kayıp olan kadın baraj göletinde ölü bulundu

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Afyonkarahisar'da 4 gündür kayıp olarak aranan 41 yaşındaki Zeliha Gün, İhsaniye ilçesindeki baraj göletinde ölü olarak bulundu. Kardeşinin 24 Haziran'da kayıp başvurusu yaptığı kadının cesedi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak otopsi için hastaneye gönderildi.

Afyonkarahisar'da 4 gündür kayıp olarak aranan kadın, baraj göletinde ölü bulundu.

Kent merkezinde yaşayan Zeliha Gün'den (41) haber alamayan kardeşi, 24 Haziran'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.

İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyündeki baraj göletinde bir kişinin suda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine giden AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Baraj göletine botla giren ekipler, çıkarılan cesedin kayıp olarak aranan Zeliha Gün olduğunu belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Gün'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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