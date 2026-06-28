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Mourinho gözlerinin yaşına bakmıyor! Tam 7 ayrılık birden

Mourinho gözlerinin yaşına bakmıyor! Tam 7 ayrılık birden
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Real Madrid'de yeni sezon öncesi büyük bir değişim yaşanıyor. İspanyol basınına göre, teknik direktör Jose Mourinho, 7 futbolcuyla yolların ayrılmasını istedi. Bazı oyuncular bonservisiyle, bazıları ise kiralık olarak takımdan gönderilecek.

Eski başarılı günlerine ve arzuladığı kupalara yeniden uzanmak isteyen İspanyol devi Real Madrid, transfer dönemine agresif bir giriş yaptı.. Gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basan Real Madrid, radikal kararlar almaya başladı.

7 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Jose Mourinho önderliğindeki eflatun-beyazlılar, dev bir temizlik operasyonu için kollarını sıvadı. Deneyimli teknik adamın raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen Raul Asencio, Fran Garcia, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Franco Mastantuono, Brahim Diaz ve Gonzalo Garcia ile yolların ayrılacağı belirtildi. 

YA BONSERVİS YA DA KİRALIK

Haberde, listede adı geçen 7 futbolcunun tamamının doğrudan satılmayacağı, yönetimin bu oyuncular için farklı seçenekleri değerlendireceği aktarıldı. Bazı isimlerin yüksek bonservis bedelleriyle tamamen gönderilmesi planlanırken, bazılarının ise gelişim göstermeleri adına kiralanmasının hedeflendiği dile getirildi. 

Kaynak: Haberler.com
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