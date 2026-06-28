Sosyal medya hesabından paylaştı! Lewandowski, Türkiye'de

Barcelona ile yollarını ayırdıktan sonra hangi takıma imza atacağı dünya futbolunda büyük bir merak konusu olan dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski, Türkiye’de ortaya çıktı.

LEWANDOWSKI ANTALYA'DA

Polonyalı süper yetenek, ailesiyle birlikte tatil yapmak için Antalya’yı seçti. Sosyal medya hesabından Antalya’nın eşsiz güzelliklerini paylaşan deneyimli forvetin bu hamlesi, Türk futbolseverleri adeta ayağa kaldırdı.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Geleceği henüz netleşmeyen 37 yaşındaki dünya yıldızının Türkiye'ye gelişi, futbolseverler tarafından sadece bir yaz tatili olarak görülmedi ve Lewandowski’nin Türkiye'deki dev kulüplerle transfer görüşmesi yapmak üzere gelmiş olabileceği ihtimali değerlendirildi.

GELECEĞİ MERAKLA BEKLENİYOR

Barcelona'ya veda ettikten sonra adı MLS ve Suudi Arabistan kulüpleriyle de anılan tecrübeli golcünün, tatilinin ardından geleceğiyle ilgili nihai kararı vermesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com