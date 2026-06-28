Gazi Koşusu'nu kazanan atın sahibine dev ödül! Parayı koyacak yer bulamayacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100'üncüsünü Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan kazandı.

100. GAZİ KOŞUSU'NDA BÜYÜK HEYECAN

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuda 22 safkan mücadele etti.

Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışı, Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan, 2.29.49'luk derecesiyle birinci tamamladı. 2.29.96'lık derecesiyle Fedai Kahraman'ın sahip olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Rabovo" isimli safkan ikinci sırada yer aldı. Murat Aktaş'ın sahibi olduğu, Ercan Çankaya'nın jokeyliğini yaptığı "Ersele Beyi" de 2.30.02'lik derecesiyle üçüncü oldu.

KAZANAN ATIN SAHİBİNE DEV ÖDÜL

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan "Bay Nalçakan" isimli safkan, sahibine 50 milyon lira kazandırdı. Koşuda ikinciye 20 milyon, üçüncüye 10 milyon, dördüncüye 5 milyon, beşinciye de 2 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazanmış oldu.

Kaynak: AA