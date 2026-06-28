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Kız çocuğu parkta baygın bulundu

Kız çocuğu parkta baygın bulundu
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Konya'da polis ekiplerince parkta baygın halde bulunan 17 yaşındaki A.E., uyandırılamayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baygınlık sebebinin tetkikler sonucu netleşeceği bildirildi.

Konya'da parkta devriye atan polis ekiplerince baygın halde bulunan kız çocuğu, uyandırılamayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Tepesi'ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaaddin Bulvarı civarında devriye atan polis ekiplerince parkta 17 yaşındaki A.E. baygın şekilde bulundu. Tüm çabalara rağmen uyandırılamayan kız için ambulans çağrıldı. A.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızın baygınlık geçirme sebebinin yapılacak tetkikler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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