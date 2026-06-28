İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Iraklı mekidaşı Fuad Hüseyin ile düzenlediği basın toplantısında, " Hürmüz Boğazı, önümüzdeki 30 gün boyunca İran'ın tam gözetimi ve yönetimi altında kalmaya devam edecek ve tüm engeller kaldırıldıktan sonra su yolunun tam kapasitesi yeniden sağlanacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a geldi. Arakçi başkent Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İranlı Bakan, mevkidaşıyla Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ile bölgesel güvenliği ele aldıklarını belirtti. Ziyaretinin amacına değinen Abbas Arakçi, "Bu ziyaretin ilk amacı, Irak hükümeti ve halkına, İran'a verdikleri değerli destek ve dayanışmadan dolayı teşekkür etmektir. Ziyaretin ikinci amacı, Irak'taki yeni hükümeti tebrik etmektir. Bu, Sayın Ali Zeydi başkanlığında kurulan yeni hükümetin ardından gerçekleştirdiğim ilk ziyarettir. Bu fırsatı değerlendirerek, yeni hükümetin kurulmasından dolayı kendisini ve ayrıca değerli kardeşim Sayın Fuad Hüseyin'in Dışişleri Bakanı olarak yeniden seçilmesini tebrik ediyorum. İran ile Irak arasındaki iyi ilişkilerin ve stratejik ortaklığın sürdürülmesinin önemini vurguluyorum" dedi.

ABD ile imzalanan mutabakata değinen Arakçi, savaşın sona ermesi için mutabakatın Lübnan ile ilgili maddeler de dahil olmak üzere tüm bölümlerine uyulması gerektiğini söyledi. Arakçi, "Ne yazık ki Siyonist yapı Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürmektedir" ifadelerini kullanarak, Washington'ın sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'i Lübnan'daki saldırılarını durdurmaya zorlaması gerektiğini vurguladı. Abbas Arakçi, "Bu, mutabakatın ilk maddesiydi" ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir müdahale boğazın yeniden açılmasını geciktirecektir"

Hürmüz Boğazı'nın tamamen İran kontrolü altında olduğunu söyleyen Abbas Arakçi, "İran'a dayatılan savaşın son gelişmeleri ve ayrıca İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat muhtırasına ilişkin gelişmeler hakkında mevkidaşıma bilgi verdim. Hürmüz Boğazı, önümüzdeki 30 gün boyunca İran'ın tam gözetimi ve yönetimi altında kalmaya devam edecek ve tüm engeller kaldırıldıktan sonra su yolunun tam kapasitesi yeniden sağlanacaktır. Üzerinde çalıştığımız konu budur. Bu sorumluluk, İran'a aittir. Bu konuda başka hiçbir taraf ya da devletin yetkisi yoktur. Bu, mutabakat kapsamında tamamen açıktır ve herhangi bir müdahale ya da tek taraflı adım, durumu daha da kötüleştirecek ve boğazın yeniden açılmasını geciktirecektir" şeklinde konuştu.

"Bölgedeki tüm ülkeleri kapsayan yeni bir çerçeveye ulaşmalıyız"

Körfez ülkeleriyle bir güvenlik çerçevesi oluşturulması çağrısında bulunan Arakçi, "Bölgedeki tüm ülkeleri kapsayan ve bölge dışından hiçbir ülkenin varlığı ya da müdahalesi olmadan yeni bir çerçeveye ulaşmalıyız" dedi.

Irak'a teşekkür, Hamaney açıklaması

Irak hükümetine ve halkına teşekkür eden Arakçi, "Irak halkı ve hükümeti savaş sırasında her zaman desteklerini sundu. İsrail-Amerikan saldırganlığının kurbanı olan İran halkını her zaman desteklediler. Irak halkı her zaman İranlı kardeşlerini desteklemiştir" ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan ayrıca, ABD ile İran savaşında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için Irak'taki kutsal mekanlarda cenaze töreni düzenleneceğini belirterek, "Düzenlenmesi planlanan cenaze törenlerine ilişkin koordinasyon çalışmaları hala devam ediyor" dedi.

"Bölge güvenliği bölge halkının sorumluluğu olmalıdır"

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise toplantıda bölgede süren çatışmalara değinerek, "Bölgede savaş farklı bir biçimde devam ediyor ve Hürmüz Boğazı çevresinde askeri çatışmalar yaşanıyor. Savaşın sona erdirilmesi hepimiz için bir önceliktir. Bölge güvenliği bölge halkının sorumluluğu olmalıdır. Bölge kendini çeşitli yollarla koruyabilir" diye konuştu.

Hüseyin, bölgedeki savaşın daha da genişlememesi gerektiğini belirterek, "Irak, Körfez ülkeleri ile İran arasında güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

"Bağdat, İran ile ABD arasındaki temasların kurulmasına katkı sağladı"

Hürmüz Boğazı'nın açılması ve deniz ablukasının kaldırılmasına vurgu yapan Hüseyin, boğazdaki gerilimin Irak ekonomisini doğrudan etkilediğini ve savaş nedeniyle petrol ihracatının aksamasının ülke ekonomisinde ciddi kayıplara yol açtığını söyledi. Irak'ın dış politikasının temelinde savaşın reddedilmesi ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesinin bulunduğunu vurgulayan Hüseyin, "Bağdat geçmişte olduğu gibi İran ile ABD arasındaki temasların kurulmasına katkı sağladı" ifadelerini kullandı. İran ile Irak arasındaki ilişkilerin tarihi, coğrafi, ekonomik ve stratejik boyutuna dikkat çeken Fuad Hüseyin, İsviçre'de Washington ile Tahran arasında varılan mutabakatın önemli olduğunu, ancak Hürmüz Boğazı çevresinde askeri hareketliliğin sürdüğünü söyledi. Hüseyin konuşmasında, Arakçi'nin kendilerine ABD ile yürütülen müzakereler ve İsviçre'deki görüşmeler hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini de aktardı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı