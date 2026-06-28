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Bodrum'da market çalışanları ile dizi seti görevlileri kavga etti: 1 yaralı, 6 gözaltı

Bodrum'da market çalışanları ile dizi seti görevlileri kavga etti: 1 yaralı, 6 gözaltı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir marketin çalışanları ile dizi seti görevlileri arasında alışveriş sırasında ödeme yapılıp yapılmadığı konusunda çıkan kavgada bir kişi bıçakla boğazından yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

  • Bodrum'da bir markette dizi seti çalışanları ile market çalışanları arasında sigara ödemesi tartışması kavgaya dönüştü.
  • Market çalışanı S.Ş., dizi seti çalışanı B.Y.'yi boğazından bıçaklayarak yaraladı.
  • Kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alındı ve 'kasten yaralama' suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çekilen bir dizide ışıkçı olarak çalışan B.Y. ile set arkadaşları Y.E.Y., B.O. ve C.A., Bitez Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir zincir markete müşteri olarak geldi.

ÖDEME TARTIŞMASINDA BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Dizi seti çalışanları ile market çalışanları R.Ş., S.Ş. ve M.T. arasında, sigara alışverişi sırasında ödeme yapılıp yapılmadığı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine market çalışanı S.Ş., yanındaki kesici aletle müşteri B.Y.'yi boğazından yaraladı.

Boğazında 2-3 santimetrelik yüzeysel kesi oluşan yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGAYA KARIŞAN 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından şikayetler doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen toplam 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüphelinin, "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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