Haberler

Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu üçüncü ve son hafta maçında Avusturya, 90+6'da attığı golle Cezayir ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Avusturya grup ikincisi, Cezayir ise en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna yükseldi.

  • Avusturya, Cezayir ile 3-3 berabere kalarak 90+6. dakikada attığı golle Dünya Kupası'nda üst tura çıktı.
  • Avusturya ve Cezayir, gruplarını 4 puanla tamamlayarak son 32 turuna kaldı.
  • Avusturya son 32 turunda İspanya ile, Cezayir ise İsviçre ile eşleşti.

FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu üçüncü haftasında Avusturya ile Cezayir karşı karşıya geldi. ABD'nin Kansas City kentindeki Arrowhead Stadyumu'nda oynanan maç, 3-3 berabere bitti.

AVUSTURYA 90+6'DA ATTIĞI GOLLE ÜST TURA ÇIKTI

Karşılaşmanın 28. dakikasında Avusturya, Marko Arnautovic'in golüyle öne geçti. Cezayir, 45. dakikada Rafik Belghali'nin golüyle skora denge getirdi. Avusturya, 55. dakikada Marcel Sabitzer'in golüyle yeniden öne geçerken, Cezayir 60. dakikada Riyad Mahrez ile yeniden eşitliği sağladı. Bu kez Cezayir, Mahrez ile 90+3. dakikada öne geçse de bu kez Avusturya, 90+6. dakikada Sasa Kalajdzic'in golüyle 1 puanı almayı başardı ve Dünya Kupası'na veda etmekten kurtuldu. 

İKİ TAKIM DA SON 32'DE

Bu sonuçla birlikte iki takım da grubunu 4 puanla tamamlarken Avusturya averajla ikinci, Cezayir ise üçüncü oldu. İki takım da gruptaki son durumun ardından son 32 turuna isimlerini yazdırmayı başardı. Avusturya son 32 turunda İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Cezayir ise İsviçre'yle son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

İRAN TURNUVAYA VEDA ETTİ

Öte yandan Dünya Kupası'nda yoluna devam edip etmeyeceği bu maçın sonucuna bağlı olan İran, iki takımın berabere kalmasının ardından turnuvaya veda etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine atanan isim
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlu tavuk skandalında Popeyes'tan açıklama var

Kurtlu tavuk skandalında, ünlü firma suçlamaları reddetti
NATO Zirvesi öncesi 'Turkuaz' operasyonu! 58 şüpheli tutuklandı

NATO Zirvesi öncesi düğmeye basıldı! Başkentte onlarca kişi tutuklandı
Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'nde toplu balık ölümleri! AFAD inceleme başlattı

İstanbul'daki derede tedirgin eden görüntü! AFAD hemen düğmeye bastı
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi

Dost sanmakla büyük hata yaptı! Son anları kamerada
Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu

Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu
Daha 19 yaşındaydı! Eve giren anne oğlunu korkunç halde buldu

Eve giren anne oğlunu korkunç halde buldu
Demokratik Kongo Cumhuriyeti müthiş bir geri dönüşle üst tura çıktı

Bir yeni destan da onlar yazdı: Son 32'ye çıktılar, rakip İngiltere!