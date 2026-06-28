Haberler

ABD ile İran arasındaki barış görüşmeleri durduruldu

ABD ile İran arasındaki barış görüşmeleri durduruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile İran arasında bu hafta sonu İsviçre'de yeniden başlaması beklenen barış görüşmelerinin, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tamamen durdurularak askıya alındığı öne sürüldü. Öte yandan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz da Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit etmesi halinde ABD'nin İran'ın askeri altyapısını hedef almaya devam edeceğini söyledi.

  • ABD ile İran arasındaki barış görüşmeleri, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar nedeniyle durduruldu.
  • ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz trafiğini tehdit etmesi halinde ABD'nin İran'ın askeri altyapısını hedef almaya devam edeceğini söyledi.
  • İran, Katar'dan petrol taşıyan gemilere saldırı düzenledi; ABD ise İran'ın iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurdu.

ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin "durdurulduğu" öne sürüldü.

SEBEP: KARŞILIKLI SALDIRILAR

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin Wall Street Journal'a (WSJ) bildirdiğine göre, ABD-İran arasındaki görüşmeler, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son çatışmaların ardından askıya alındı.

Haberde, iki ülke arasındaki saldırıların, "bu hafta sonu İsviçre'de yeniden başlaması beklenen görüşmelerin durdurulmasına" yol açtığı ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayı başında imzaladığı mutabakat zaptına atıf yapılan haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilerin geçişine açık tutma yükümlülüğüne dikkat çekildi.

ABD'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ: HÜRMÜZ TRAFİĞİNİ ENGELLEDİĞİ SÜRECE İRAN'I VURACAĞIZ

Öte yandan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Fox News'e verdiği röportajda, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit etmesi halinde ABD'nin İran'ın askeri altyapısını hedef almaya devam edeceğini söyledi.

İran'ın nükleer zenginleştirme çalışmalarına yeniden devam etmesi ihtimali üzerine konuşan Waltz, buna sadece ABD'nin değil, "tüm dünyanın karşı olduğunu" söyledi ve böyle bir durumda Başkan Donald Trump'ın tüm seçenekleri masada tutacağı değerlendirmesinde bulundu.

Waltz ayrıca, ABD ile İran arasında ateşkes sürecinin ilerlemesine yönelik teknik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, Trump'ın "her zaman diplomasiye şans tanıyacağını" ancak "Başkan'ın sabrının sonsuza dek sürmeyeceğini" kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İran ve ABD yönetimi, karşılıklı olarak birbirini varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor. Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş, ABD de buna karşılık İran iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu.

Kaynak: Haberler.com
Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı

Cenazedeki görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız

"Ciddiye alıyoruz, Erdoğan'ı Amerikalı dostlarımıza söyleyeceğiz"
Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz

Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı Davinson Sanchez'e büyük övgü: Ronaldo'yu futboldan soğuttu

Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: Ronaldo'yu futboldan soğuttu
TSK ve AFAD ekipleri Venezuela'da çalışmalara başladı

TSK ve AFAD ekipleri Venezuela'da! Zamana karşı yarışıyorlar
Dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber: 10-12 ay sahalardan uzak kalacak

Dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber: 10-12 ay sahalardan uzak kalacak
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı

Hakkında gözaltı kararı verilmişti! Yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı
Hakan Çalhanoğlu'na bir kötü haber de kulübü Inter'den

Yüzü gülmüyor! Hakan'a bir kötü haber daha
Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar

Aziz Yıldırım'dan rest: Onun ayrılığına izin vermem