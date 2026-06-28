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Pakistan'da askeri karargaha silahlı saldırı: 3 ölü

Pakistan'da askeri karargaha silahlı saldırı: 3 ölü
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Pakistan'ın Karaçi kentinde yarı askeri güvenlik güçlerine ait bir karargaha düzenlenen silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Saldırganlar etkisiz hale getirildi.

PAKİSTAN'ın Sindh eyaletinin başkenti Karaçi'de yarı askeri güvenlik güçlerine ait karargaha düzenlenen saldırıda 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde yarı askeri güvenlik güçlerine ait bir karargaha silahlı saldırı düzenlendi. Dört saldırganın araçlarını tesisin dış güvenlik bariyerine çarptıktan sonra güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdiği belirtildi. Yetkililer, saldırganların, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildiğini kaydederek, 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Polis, bölgenin özel güvenlik birimi komandoları, terörle mücadele birimi ve yarı askeri güvenlik güçleri personeli tarafından güvenlik çemberine alındığı duyurdu. Çatışmada bacağından vurulan bir güvenlik personelinin ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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