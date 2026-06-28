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Çeşme'de araba fiyatına adisyon

Çeşme'de araba fiyatına adisyon
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İzmir'in gözde turistik ilçesi Çeşme-Alaçatı'daki bir mekanda gelen adisyon ağızları açık bıraktı. Antrikot, bonfile, levrek, karidesin yanı sıra çeşitli içeceklerin olduğu hesabın toplam 8700 bin 150 bin lira olduğu görüldü.

İzmir’in ünlü turistik merkezi Çeşme Alaçatı’da bir eğlence mekanında gelen hesap sosyal medyada gündem oldu.

TOPLAM 87 BİN 150 LİRA HESAP GELDİ

Kalabalık bir grubun oturduğu masaya; antrikot, bonfile, levrek ve karides gibi lüks yemeklerin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı içeceğin servis edildiği görüldü. Gecenin sonunda masaya gelen 87 bin 150 liralık adisyon, görenleri şaşkına çevirdi.

Kısa sürede paylaşılarak viral olan adisyon, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım kullanıcı Çeşme ve Alaçatı'daki fiyatların artık kontrolden çıktığını savunarak duruma tepki gösterirken, diğer bir kısım ise sipariş edilen ürünlerin çeşitliliği ve mekanın lüks segmentte olması nedeniyle bu tutarın normal olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: Haberler.com
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