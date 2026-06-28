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Mustafa Topaloğlu'ndan ‘Gangnam Style’a karşı yeni şarkı: Bambam Star

Mustafa Topaloğlu'ndan ‘Gangnam Style’a karşı yeni şarkı: Bambam Star Haber Videosunu İzle
Mustafa Topaloğlu'ndan ‘Gangnam Style’a karşı yeni şarkı: Bambam Star
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Samsun’a gelen ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu, dünya genelinde fırtınalar estiren "Gangnam Style" şarkısına meydan okuduğu yeni projesi "Bambam Star"ı 30 Haziran Salı günü yayımlayacağını açıklayarak, bu küresel müzik savaşını Atatürk’ün başlattığı kurtuluş mücadelesinden ilham alarak Samsun'dan başlattığını söyledi.

Samsun’a gelen ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu, yeni müzik çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘GANGNAM STYLE’A KARŞI ‘BAMBAM STAR’

Topaloğlu, ‘Bambam Star’ isimli yeni şarkısını 30 Haziran Salı günü yayımlayacağını belirterek, çalışmanın geniş kitlelere ulaşmasını hedeflediğini söyledi. Hazırladığı projenin dünya çapında ses getirmesini umduğunu ifade eden Topaloğlu, dünyaca tanınan ‘Gangnam Style’ şarkısına karşı kendi müzik projesini ortaya koyduğunu dile getirdi.

‘MÜZİK SAVAŞINI’ SAMSUN’DAN BAŞLATTI

Yeni şarkısıyla dünya sıralamalarında zirveye çıkmayı amaçladığını ifade eden Topaloğlu, bu süreçte Samsun’un kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Samsun’a geliş nedenine de değinen Topaloğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı belirterek, dünyadaki müzik yolculuğunu ve ‘müzik savaşını’ da Samsun’dan başlatmak istediğini ifade etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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