Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi

Türk yarışçılığının derbisi olan tarihi 100. Gazi Koşusu, spor dünyasının önemli isimlerini de bir araya getirdi.

AZİZ YILDIRIM VE SERDAL ADALI BİR ARADA

Veliefendi Hipodromu’ndaki dev organizasyona, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın buluşması damga vurdu.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ BEĞENİ TOPLADI

Yarış öncesi bir araya gelen ikilinin samimi anları gözlerden kaçmadı. Serdal Adalı’nın, mevkidaşı Aziz Yıldırım’ı büyük bir nezaketle karşıladığı anlar kameralara yansıdı. Türk futbolundaki ezeli rekabete rağmen iki başkanın sergilediği bu dostane ve sıcak görüntüler, hipodromdaki yarışseverlerden büyük alkış toplarken spor camiasına da centilmenlik mesajı verdi.

Kaynak: Haberler.com