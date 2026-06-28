Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'nde toplu balık ölümleri! AFAD inceleme başlattı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde denizle bağlantısı bulunan Çırpıcı Deresi'nde yüzlerce balığın ölü halde su yüzeyine çıkması üzerine bölgede inceleme başlatıldı. AFAD ekipleri sudan numune alırken, balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor.

YÜZLERCE ÖLÜ BALIK KIYIYA VURDU

Olay, akşam saatlerinde Kennedy Caddesi üzerinde bulunan Bakırköy Sahil Parkı'nın yanındaki Çırpıcı Deresi'nin denizle birleştiği noktada meydana geldi. Su yüzeyinde çok sayıda ölü balık gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

AFAD NUMUNE ALDI

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD görevlileri sudan numune alarak analiz yapılmak üzere laboratuvara gönderdi.

İSKİ'NİN ÇALIŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) bölgede yaklaşık dört gündür çalışma yürüttüğü öğrenildi. İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu ve dere onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin önemli ölçüde düştüğü görüldü. Balık ölümlerinin kesin nedeni, yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı