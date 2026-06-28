Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa'da ölü sayısı 1000'e ulaştı

Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası Fransa'da can kaybını artırdı. Fransız Halk Sağlığı Kurumu (Santé Publique), sıcaklıkların yol açtığı etkiler nedeniyle ülkede şimdiye kadar bin fazla ölüm kaydedildiğini duyurdu.

CAN KAYBININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Kurum tarafından yapılan ön değerlendirmede, ölümlerin büyük bölümünün 65 yaş ve üzerindeki kişilerden oluştuğu belirtildi. Yetkililer, bakım evleri ve konutlardan gelecek yeni verilerle birlikte gerçek can kaybının daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.

AŞIRI SICAKLAR AVRUPA'YI ETKİSİ ALTINA ALDI

20 Haziran'da başlayan sıcak hava dalgası Avrupa genelinde rekor sıcaklıklara, enerji üretiminde aksamalara ve altyapı hasarlarına neden oldu. Bilim insanları, söz konusu sıcak hava dalgasının Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli sıcaklık olaylarından biri olduğunu belirtiyor.

FRANSA'DA SICAKLIK ETKİSİNİ AZALTMAYA BAŞLADI

Fransa Meteoroloji Kurumu, ülkenin büyük bölümünde aşırı sıcakların etkisini kaybetmeye başladığını ancak kuzeydoğudaki bazı bölgelerde sıcak hava uyarılarının sürdüğünü açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist ise sıcak hava dalgasının sağlık üzerindeki etkilerinin, hava sıcaklıkları normale dönse bile 10 güne kadar devam edebileceğini belirterek, "Bu süreç henüz sona ermedi." ifadelerini kullandı.