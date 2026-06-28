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Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa'da ölü sayısı 1000'e ulaştı

Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa'da ölü sayısı 1000'e ulaştı Haber Videosunu İzle
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa'da ölü sayısı 1000'e ulaştı
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Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgasında Fransa'da sıcaklara bağlı fazla ölüm sayısı 1000'e ulaştı. Fransız Halk Sağlığı Kurumu, gerçek can kaybının bakım evleri ve konutlardan gelecek verilerle daha da artabileceğini açıkladı. Ölümlerin büyük bölümünün 65 yaş ve üzerindeki kişilerden oluştuğu belirtilirken, sıcak hava dalgasının sağlık üzerindeki etkilerinin günlerce sürebileceği uyarısı yapıldı.

  • Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölü sayısı 1000'i geçti.
  • Ölümlerin çoğu 65 yaş ve üzeri kişilerden oluşuyor.
  • Sıcak hava dalgası 20 Haziran'da başladı ve Avrupa genelinde rekor sıcaklıklara yol açtı.

Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası Fransa'da can kaybını artırdı. Fransız Halk Sağlığı Kurumu (Santé Publique), sıcaklıkların yol açtığı etkiler nedeniyle ülkede şimdiye kadar bin fazla ölüm kaydedildiğini duyurdu.

CAN KAYBININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Kurum tarafından yapılan ön değerlendirmede, ölümlerin büyük bölümünün 65 yaş ve üzerindeki kişilerden oluştuğu belirtildi. Yetkililer, bakım evleri ve konutlardan gelecek yeni verilerle birlikte gerçek can kaybının daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.

AŞIRI SICAKLAR AVRUPA'YI ETKİSİ ALTINA ALDI

20 Haziran'da başlayan sıcak hava dalgası Avrupa genelinde rekor sıcaklıklara, enerji üretiminde aksamalara ve altyapı hasarlarına neden oldu. Bilim insanları, söz konusu sıcak hava dalgasının Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli sıcaklık olaylarından biri olduğunu belirtiyor.

FRANSA'DA SICAKLIK ETKİSİNİ AZALTMAYA BAŞLADI

Fransa Meteoroloji Kurumu, ülkenin büyük bölümünde aşırı sıcakların etkisini kaybetmeye başladığını ancak kuzeydoğudaki bazı bölgelerde sıcak hava uyarılarının sürdüğünü açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist ise sıcak hava dalgasının sağlık üzerindeki etkilerinin, hava sıcaklıkları normale dönse bile 10 güne kadar devam edebileceğini belirterek, "Bu süreç henüz sona ermedi." ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Veli:

Bu kadar insan günlük trafikte ölüyor çok az milyon olmalı milyon .

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Haber YorumlarıAvci:

Katarda yasiyoruz burada sickliklar 49 derece gosteriyor , bu sicaklik Fransada olsa demek butun ulke ölur.

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