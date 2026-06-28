Haberler

Boşandıktan Sonra Psikolojisi Bozulan Yaşlı Adam, Çöp Dolu Evinden Çıkamayınca Yardım İstedi

Boşandıktan Sonra Psikolojisi Bozulan Yaşlı Adam, Çöp Dolu Evinden Çıkamayınca Yardım İstedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, eşinden boşandıktan sonra psikolojisi bozulan Mehmet Sedat G. (70), biriktirdiği çöpler nedeniyle evinden çıkamayınca 112'yi arayarak yardım istedi. Apartman yöneticisinin yardımıyla kurtarılan yaşlı adam, sağlık ekiplerine teslim edildi.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, eşiyle boşandıktan sonra psikolojisinin bozulduğu iddia edilen Mehmet Sedat G. (70), 5'inci kattaki dairesinden biriktirdiği çöpler nedeniyle çıkamayınca cep telefonuyla ihbarda bulundu. Eve giren apartman yöneticisinin yardımıyla binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Mehmet Sedat G., yardım için gelenlere, "İçim yanıyor ve çok açım" dedi.

Olay, Mudanya ilçesi Orhangazi Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Eşinden boşanan ve çocuklarıyla iletişimi koptuğu için psikolojisinin bozulduğu öne sürülen Mehmet Sedat G.'nin yaşadığı 2 oda 1 salondan oluşan dairesinden son dönemde kötü kokular gelmeye başladı. Daha önce ara sıra hastaneye gitmek için evinden çıkan Mehmet Sedat G.'yi, son günlerde gören olmadı.

Mehmet Sedat G., dün öğle saatlerinde sağlık sorunları, yetersiz beslenme ve yüksekliği 1 metreyi bulan çöp yığını nedeniyle evinden çıkamayınca cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada eve giren apartman yöneticisi Ömer Faruk Orhan ile Erdoğan Paçin, Mehmet Sedat G.'ye yardım etti. Çöp yığınının içindeki yatağında, pantolonu olmadan yatan Mehmet Sedat G., kendisine yardım için gelenleri görünce, "İçim yanıyor ve çok açım. Bana su ve meyve suyu verir misiniz?" dedi.

Mehmet Sedat G.'ye pantolonu giydirildi ve çevrede bulunan bir kablo ile kemer yapıldı. Ardından, 2 oda 1 salonu tamamen çöple dolu evden çıkarıldı. Apartmanın dışında sağlık ve polis ekiplerine teslim edilen Mehmet Sedat G., ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Sedat G.'nin tedavisinin devam ettiği, 'çöp ev'de ise temizlik çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?

CHP'li 86 milletvekili o partiye mi geçiyor? Özel sessizliğini bozdu
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı

Kadir İnanır'ın cenazesinde dikkat çeken görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

Bu adam gerçekten de uzaylı! Sizler uyurken yeni bir rekor daha kırdı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine atanan isim
Antalya'da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti

Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü, hayatını kaybetti
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Bakın nerede yakalandı
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı

Ünlü şarkıcı sahnede bir anda nefessiz kalıp yere yığıldı