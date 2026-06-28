Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar'ın yurt dışına çıktığı tespit edildi. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlattı. Şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla işlem yapıldığı ve gözaltı kararı verildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, Tamar Tanrıyar'ın 23 Haziran günü Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine şüpheli hakkında yakalama emri çıkarılması için evrakın 28 Haziran günü adliyeye ikmalen gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı