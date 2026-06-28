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Elazığ'da yılan kümesteki 5 kaz yavrusunu telef etti

Elazığ'da yılan kümesteki 5 kaz yavrusunu telef etti
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Elazığ'ın Tarihi Hüseynik Mahallesi'nde bir kümese giren yılan, 5 kaz yavrusunu telef etti. Yılanı yakalamaya çalışan sahibi başarısız olurken, mahallede tedirginlik yaşandı.

Elazığ'da kümese giren yılan, 5 kaz yavrusunu telef etti.

Tarihi Hüseynik Mahallesi'nde sabah saatlerinde Murat Sevim'e ait kümese yılan girdi. Kümesten sesler duyan Sevim, kümese gittiğinde yılanın 5 kaz yavrusunu telef ettiğini gördü. Yılanı yakalamaya çalışan Sevim, tüm çabasına rağmen yakalayamayarak elinden kaçırdı. Yaşanan olay mahallede tedirginliğe yol açarken, vatandaşlar özellikle yaz aylarında yılanların yerleşim alanlarına yaklaşmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ettiler. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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