Irak'ta bazı siyasetçilerin yolsuzluk gerekçesiyle tutuklandığı iddiası
Irak'ta bazı siyasetçi ve milletvekillerinin yolsuzluk gerekçesiyle tutuklandığı iddia edildi. Bağdat Yeşil Bölge'deki evlerine baskın düzenlenen kişilerin gözaltına alındığı öne sürülürken, hükümet kaynaklarından henüz resmi açıklama gelmedi.
Irak'ta bazı siyasetçi ve milletvekillerinin yolsuzluk gerekçesiyle tutuklandığı öne sürüldü.
Ülke basınındaki haberlerde, yolsuzluğa karıştıkları suçlamasıyla bazı siyasetçi ve milletvekillerinin Bağdat Yeşil Bölge'deki evlerine baskın düzenlendiği, evlerinden alınan söz konusu kişilerin tutuklandığı iddia edildi.
Irak hükümet kaynaklarından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp