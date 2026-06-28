Irak'ta bazı siyasetçilerin yolsuzluk gerekçesiyle tutuklandığı iddiası

Irak'ta bazı siyasetçi ve milletvekillerinin yolsuzluk gerekçesiyle tutuklandığı öne sürüldü.

Ülke basınındaki haberlerde, yolsuzluğa karıştıkları suçlamasıyla bazı siyasetçi ve milletvekillerinin Bağdat Yeşil Bölge'deki evlerine baskın düzenlendiği, evlerinden alınan söz konusu kişilerin tutuklandığı iddia edildi.

Irak hükümet kaynaklarından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.