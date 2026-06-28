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İngiltere, Hırvatistan ve Gana, el ele son 32'de

İngiltere, Hırvatistan ve Gana, el ele son 32'de
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FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu üçüncü ve son hafta maçında İngiltere, Panama'yı 2-0, Hırvatistan ise Gana'yı 2-1 yendi. İngiltere grubu lider, Hırvatistan ikinci, Gana ise üçüncü olarak adını son 32 turuna yazdırdı. Panama ise kupaya veda etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu üçüncü ve son hafta maçında İngiltere ile Panama karşılaştı. MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere, 2-0 kazandı.

İNGİLTERE İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçta İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Jude Bellingham ve 67. dakikada Harry Kane kaydetti. 

İNGİLTERE LİDER OLDU

Bu sonuçla birlikte 7 puana yükselen İngiltere, grup aşamasını lider bitirdi. Panama ise turnuvayı puansız tamamladı. İngilizlerin son 32 turundaki I, J ve K gruplarının üçüncülerinden biri olacak.

HIRVATİSTAN GANA'YI YENİP İKİNCİLİĞİ ALDI

Grubun bir diğer karşılaşmasında Hırvatistan ile Gana karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field'da oynanan mücadeleyi Hırvatistan, 2-1 kazandı. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Petar Sucic, 83. dakikada Nikola Vlasic kaydetti. Gana'nın tek golü 73. dakikada Derrick Luckassen ile geldi. Bu sonuçla birlikte puanını 6'ya yükselten Hırvatlar, grubunu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Gana ise 4 puanda kalarak grubu üçüncü sırada tamamladı. Afrika ekibi, adını en iyi üçüncüler arasına yazdırdı ve son 32 turuna kaldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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