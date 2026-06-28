Kadir İnanır'ın cenaze töreninde İlyas Salman ile fotoğraf çektirme yarışına girdiler

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın cenaze törenine, sanat camiasından çok sayıda önemli isim katıldı.

TABUTUNU ÖPTÜ, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İnanır'ın uzun yıllar birlikte omuz omuza çalıştığı yakın arkadaşı ve meslektaşı İlyas Salman da usta aktöre son görevini yerine getirmek üzere cami avlusundaki yerini aldı. Kadir İnanır'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başına giderek öpen Salman, yakın dostunun ardından uzun süre gözyaşı döktü.

FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞINA GİRDİLER

Cami avlusu Kadir İnanır'ın vefatıyla yasa boğulan sevenleri ve sanatçı dostlarıyla dolup taşarken, törende ‘pes’ dedirten anlar da yaşandı. Dostunun kaybıyla derin bir üzüntü yaşayan ve ağlamaktan bitkin düşen İlyas Salman'ı gören bazı vatandaşlar, ortamın ağırlığını ve yaşanan acıyı hiçe saydı.

Usta oyuncunun yanına gelen kalabalık, başsağlığı dilemek yerine İlyas Salman ile hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbirleriyle yarışa girdi. Ağlarken ardı ardına gelen fotoğraf istekleri karşısında neye uğradığını şaşıran ve büyük şaşkınlık yaşayan Salman'ın o anları, cenazedeki asayiş ve saygı sınırlarının zorlandığı anlar olarak dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com