Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu

Eskişehir'de yakınlarının kendisinden haber alamadığı 30 yaşındaki adam, yaşadığı apart dairesinde ölü bulundu. Belediye tabibinin şüpheli bulduğu ölümle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, Eskibağlar Mahallesi Yenilik Sokak üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan 30 yaşındaki M.D.'nin durumundan endişelenen yakınları, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahse konu olan adrese gelen ekipler, içeri girdiklerinde genç adamın haraketsiz bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemeler sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibi tarafından yapılan incelemede M.D.'nin ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirildi. Şahsın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı