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Sanatçı Kadir İnanır'a Veda... Tuncer Bakırhan: "Onun Özlemini Duyduğu Barışı İnşallah Bir Gün Bu Topraklara Getireceğiz Sözünü Veriyoruz"

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu ve yönetmen Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni yapıldı. Törene DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katılarak, İnanır'ın sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir demokrat ve devrimci olduğunu söyledi.

iSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu ve yönetmen Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul'da anma töreni düzenlendi. Törene katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Büyük bir kayıp. Çok değerli bir insandı. Sadece bir sanatçı değildi, demokrattı ve bir devrimciydi. Türkiye'nin, Karadeniz halkının, devrimcilerin, demokratların başı sağolsun. Onun özlemini duyduğu barışı inşallah bir gün bu topraklara getireceğiz sözünü veriyoruz" dedi.

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi'nde önceki gün çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayata veda etti. İnanır için ilk tören, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi.

Törene, İnanır'ın ailesi, arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı. Törene katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Türkiye'nin başı sağolsun. Çok önemli bir sanatçıyı, çok önemli bir demokratı kaybettik. Bir kişi eksildik. Barışsever birisiydi. Sürekli hak ihlallerine uğrayan insanların yanındaydı. 80'lerde darbe karşıtıydı. Sonrasında işçilerin, emekçilerin hak arama mücadelesinin yanındaydı. 2013-2015 tarihlerinde Kürt meselesinin çözümü için başlayan süreçte akil insanlarda yer aldı. Sonrasında da Türkiye'de başta Kürt meselesi olmak üzere demokratikleşmeye kafa yordu, emek verdi. Büyük bir kayıp. Çok değerli bir insandı. Sadece bir sanatçı değildi, demokrattı ve bir devrimciydi. Türkiye'nin, Karadeniz halkının, devrimcilerin, demokratların başı sağolsun. Onun özlemini duyduğu barışı inşallah bir gün bu topraklara getireceğiz sözünü veriyoruz."

Kaynak: ANKA
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