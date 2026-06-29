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Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Murat Çakır'ın kullandığı 10 AUZ 271 plakalı otomobil, Narlı Mahallesi Ayvalıburun Camisi Kavşağı'nda Osman E. (67) yönetimindeki 06 CFL 774 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Çakır (36) ile aynı araçtaki Fatih Enes Memiş'in (29) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada her iki araçta bulunan Hüseyin D (31), sürücü Osman E. ve eşi Sariye E. (68) ağır yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 yaralı, ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, savcılık incelemesi sonrası Edremit Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazanın ardından trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Kaynak: AA / Hakan Firik
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