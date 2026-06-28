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Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
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Antalya'da 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonundan inmeye çalışırken mahsur kalan şahıs, ihbar üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından merdivenle kurtarıldı.

Antalya'da 2'nci kattaki dairenin balkonunda mahsur kalan şahsı itfaiye ekibi kurtardı.

BALKONDA MAHSUR KALDI

Olay, saat 16.30 sıralarında Ulus Mahallesi 2105 Sokak’taki 3 katlı binada meydana geldi. 2'nci kattaki dairenin balkonuna çıkan O.A., aşağı inmeye çalıştığı sırada alt kat balkonunda mahsur kaldı. Balkondaki korkuluklara tutunan O.A., kendi imkanlarıyla kurtulamayınca komşularından yardım istedi.

İTFAİYE EKİBİ KURTARDI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi merdivenle balkon demirinde asılı kalan O.A.’yı kurtardı. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bölgeye aracını çekmek için gelen Kadir Kocabıçak, "Beni komşular aradı. İtfaiye geliyormuş, aracımı çekmemi istediler. Geldiğimde vatandaşı asılı gördüm. İtfaiye kurtardı. Neden oraya çıktığını ya da asılı kaldığını bilmiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCHPsavar:

Olay anlaşıldı

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