Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın cenaze törenine katılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, alandaki kalabalık tarafından yuhalandığı görüntüler tartışma yarattı. CHP kanadından peş peşe yapılan açıklamalarda, söz konusu videoların montajlandığı ve Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı iddialarının tamamen asılsız olduğu belirtildi.

"KUMPAS ÜRÜNÜ"

Cumhuriyet Halk Partisi Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Paylaştığım videolardan alttaki gerçeği yansıtırken, üstteki video bu toprakların yabancısı olmadığı bir kumpas ürünüdür.

Bu dijital sahtekarlığı imal ve servis edenler unutmasın ki kurgu montajlarla hakikati tersyüz etmeye çalışan bu karanlık metodun farkındayız. Bu yalana ve sahtekarlığa geçit vermeyeceğiz."

ÇELENKLERİN YERLEŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu adına gönderilen çelenk, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin kapısında kaldı.

Buna karşılık Özgür Özel ile tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu adına gönderilen çelenklerin ise sahne bölümüne yerleştirildiği görüldü.

Törende yaşandığı öne sürülen bu ayrıntı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak söz konusu çelenklerin yerleşimine ilişkin organizasyon yetkililerinden ya da ilgili taraflardan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com