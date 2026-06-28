Haberler

Emlakta "uygun fiyatlı ev" tuzağı! İşin perde arkası ortaya çıktı

Emlakta 'uygun fiyatlı ev' tuzağı! İşin perde arkası ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Piyasa değerinin çok altında yayımlanan "uygun fiyatlı sıfır ev" ilanlarının önemli bir bölümü gerçeği yansıtmıyor. Uzmanlar, bu ilanlarla vatandaşların daha pahalı konutlara yönlendirildiğini, gerçekten düşük fiyatlı evlerin ise çoğunlukla hukuki veya fiziki sorunlar barındırdığını belirterek dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Piyasa gerçeklerinden uzak fiyatlarla yayımlanan sıfır konut ilanlarının büyük bölümünün, alıcı çekmek amacıyla hazırlanan sahte ilanlar olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar bu ilanları aradıklarında çoğu zaman evin "az önce satıldığı" ya da "kapora alındığı" söylenerek daha yüksek fiyatlı başka konutlara yönlendiriliyor.

DÜŞÜK FİYATLI EVLERİN ARKASINDA CİDDİ SORUNLAR OLABİLİR

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre; uzmanlar, piyasa değerinin çok altında satışa sunulan gerçek konutların ise çoğunlukla iskân sorunu, hukuki problemler, yarım kalmış projeler, problemli kiracılar veya rutubet ve su basma riski bulunan bodrum daireler gibi ciddi sorunlar taşıdığına dikkat çekiyor. Bu nedenle "gerçek olamayacak kadar ucuz" ilanlara karşı temkinli olunması ve satın alma öncesinde tüm hukuki ve teknik detayların titizlikle incelenmesi tavsiye ediliyor.

Kaynak: Haberler.com
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine atanan isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı

Aylar süren sessizliğini bozdu: Fenerbahçe beni memleketimle...
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

Yok böyle maç! 90+6'da attıkları golle elenmekten son anda kurtuldular
Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu

Kazanırlarsa Messi'ye çeyrek finalde rakip olacaktı! İşte sonuç
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi

Dost sanmakla büyük hata yaptı! Son anları kamerada
Korkunç kaza! Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Korkunç kazadan geriye bu fotoğraf kaldı! Binbir güçlükle çıkardılar
Alman çift, hamburger ve kolaya ödedikleri servet ödedi

Alman çift, hamburger ve kolaya resmen cüzdanı bıraktı
Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar