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Bulaşık makinesine giren 2 metrelik karayılanı itfaiye çıkardı

Bulaşık makinesine giren 2 metrelik karayılanı itfaiye çıkardı Haber Videosunu İzle
Bulaşık makinesine giren 2 metrelik karayılanı itfaiye çıkardı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde bulaşık makinesine giren 2 metrelik karayılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu özel aparatlarla çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Hatay'da bulaşık makinesine giren ve paniğe neden olan 2 metrelik karayılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Dörtyol ilçesinde bulunan bir evde bulaşık makinesine yılan girdi. Durum karşısında panik yaşayan ve yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yılan, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarıyla özel aparat ve eldivenle çıkartıldı. 2 metre uzunluğunda olduğu görülen karayılan, zarar verilmeden çıkarılan yılan doğaya bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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