Bir hafta önce taşındığı evde ölü bulundu

Malatya'da 44 yaşındaki şahıs, bir hafta önce taşındığı evde doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık bir hafta önce apartmana taşınan V.K.T'nin (44) hayatında endişe eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, V.K.T'yi doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay öncesinde yakınlarıyla görüntülü görüştüğü ileri sürülen V.K.T'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı