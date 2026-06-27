Adana'da cinsel istismar soruşturmasında şüpheli ve onu alıkoyan baba tutuklandı

Adana'nın Feke ilçesinde 12 yaşındaki kıza 6 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli ile onu alıkoyduğu önü sürülen baba tutuklandı

Feke Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun yaklaşık 6 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma başlatılınca kızın muayenesinde cinsel istismar doğrulanınca kız çocuğunun babası Ş.K. (62) kızına cinsel istismarda bulunduğundan şüphelendiği Ö.Ş.'yi (60) alıkoydu. Babanın bir odaya kilitlediği şahsı ölümle tehdit ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine jandarma yaptığı operasyonda hem babayı hem de cinsel istismar şüphelisini gözaltına aldı. Baba ve şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı