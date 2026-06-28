Haberler

Görüntüler o ülkeden: Yedikleri gole gol atmış gibi sevindiler! İşte sebebi

Görüntüler o ülkeden: Yedikleri gole gol atmış gibi sevindiler! İşte sebebi Haber Videosunu İzle
Görüntüler o ülkeden: Yedikleri gole gol atmış gibi sevindiler! İşte sebebi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezayir taraftarları FIFA 2026 Dünya Kupası'nda oynanan Avusturya maçında 90+6'da yedikleri golde büyük sevinç yaşadı. Bu golle birlikte grupta üçüncü olan Cezayir, son 32 turunda İspanya yerine İsviçre ile eşleşti.

FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu üçüncü haftasında Avusturya, 90+6'da attığı golle Cezayir ile 3-3 berabere kaldı.

CEZAYİR ÜÇÜNCÜ OLDU, İSPANYA İLE EŞLEŞMEDİ

Bu sonuçların ardından iki takım da grubunu 4 puanla tamamlarken Avusturya averajla 2'nci, Cezayir ise 3'üncü oldu. İki takım da gruptaki son durumun ardından son 32 turuna isimlerini yazdırmayı başardı. Avusturya son 32 turunda İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Cezayir ise İsviçre'yle son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

CEZAYİRLİLER YEDİĞİ GOLE SEVİNDİ

Karşılaşmaya ülkelerinde televizyon başında maçı izleyen Cezayir taraftarı damga vurdu. Cezayirliler, Avusturya'dan 90+6'da yedikleri golde büyük bir sevinç yaşadı. Bu golle birlikte grupta ikincilikten üçüncülüğe gerileyen Cezayir, son 32 turunda İspanya yerine İsviçre ile eşlemiş oldu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız

"Ciddiye alıyoruz, Erdoğan'ı Amerikalı dostlarımıza söyleyeceğiz"
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği 'zam' oldu

Sanayide robot çırak! Ustalardan ilk isteği şaşkınlık yarattı

İdama mahkum edilen eski Bangladeş Başbakanı Hasina, kaçtığı ülkesine dönüyor

İdama mahkum edilmişti! Devrik lider kaçtığı ülkesine geri dönüyor
Kadir İnanır'a veda! Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Gözler onu arıyordu! İzdihamın ortasında kaldı
İlyas Salman, Kadir İnanır'ın fotoğrafını öperek gözyaşlarına boğuldu

Fotoğrafını öpüp tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti

Petrol devine ait helikopter düştü! Çok sayıda can kaybı var
Dünya Kupası'ndan elenen Uruguay'da federasyondan futbolculara tarihi ceza

Dünya Kupası'ndan elenen Uruguay'da futbolculara tarihi ceza
Kilis'te yol verme tartışması; 1 ölü, 12 yaralı

Yol verme kavgası can aldı! Çok sayıda yaralı var