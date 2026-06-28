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CHP'den Özgür Özel'in görevden alındığı iddiasına yalanlama

CHP'den Özgür Özel'in görevden alındığı iddiasına yalanlama Haber Videosunu İzle
CHP'den Özgür Özel'in görevden alındığı iddiasına yalanlama
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'in yerine Faik Öztrak'ın TBMM Grup Başkanı olarak atandığı yönündeki haberleri yalanladı. Sarı, CHP Genel Merkezi'nin bu yönde herhangi bir tasarrufu bulunmadığını belirterek, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi ve basın kuruluşlarına haberleri yetkili kişilerden teyit ederek yayımlamaları çağrısında bulundu.

  • CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanlığı görevinden düşürüldüğü ve yerine Faik Öztrak'ın getirildiği iddialarını yalanladı.
  • Sarı, Genel Merkez'in bu yönde herhangi bir tasarrufu olmadığını açıkladı.
  • Parti, basın kuruluşlarını haberleri teyit etmeden yayınlamamaları konusunda uyardı.

CHP'de Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanlığı görevinden düşürülmesi ve yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın getirildiği yönündeki iddialara partiden yalanlama geldi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Genel Merkez'in bu yönde herhangi bir tasarrufu olmadığını açıkladı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı haberlerde CHP Genel Merkezi tarafından TBMM'ye yazı gönderildiği ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın Grup Başkanı olarak atandığı iddiasına yer verildiğini hatırlattı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, söz konusu iddialara ilişkin, "Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır" ifadelerini kullandı.

BASIN KURULUŞLARINA "TEYİT" UYARISI

Açıklamasında basın kuruluşlarına da çağrıda bulunan Sarı, partinin yetkili kişilerince teyit edilmeden servis edilen bu tür haberler konusunda daha özenli davranılması gerektiğini belirtti.

SABAH GÜNDEME GELEN İDDİA YALANLANDI

Sabah saatlerinde bazı haberlerde, mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesi için Meclis Başkanlığı'na başvurduğu ve yerine Faik Öztrak'ın görevlendirildiği öne sürülmüştü.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamasıyla birlikte söz konusu iddialar parti tarafından resmen yalanlanmış oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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