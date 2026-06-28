NATO Zirvesi öncesi 'Turkuaz' operasyonu! 58 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde başlatılan "Operasyon Turkuaz" kapsamında güvenlik tedbirlerini sürdürüyor. Zirve öncesi düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalanarak tutuklandı.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Zirve kapsamında belirlenen görev alanlarında çok sayıda polis ekibi görevlendirilirken, 24 saat esasına göre oluşturulan kırmızı alanlarda üst düzey güvenlik tedbirleri alındı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerin katılımıyla aktif suça karışan kişilere yönelik geniş çaplı çalışma yürütüldü.

46 TİM VE 396 PERSONEL GÖREV ALDI

Operasyonlara 46 tim ve 396 personel katıldı. Yapılan çalışmalarda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından arandığı belirlenen 58 kişi gözaltına alındı.

58 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 58 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı