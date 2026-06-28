Haberler

NATO Zirvesi öncesi 'Turkuaz' operasyonu! 58 şüpheli tutuklandı

NATO Zirvesi öncesi 'Turkuaz' operasyonu! 58 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
NATO Zirvesi öncesi 'Turkuaz' operasyonu! 58 şüpheli tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde başlatılan "Operasyon Turkuaz" kapsamında güvenlik önlemleri artırıldı. 46 tim ve 396 personelin katıldığı operasyonlarda, terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Ankara Emniyet Müdürlüğü, 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesi 'Operasyon Turkuaz' kapsamında 58 kişiyi tutukladı.
  • Operasyonlarda 46 tim ve 396 personel görev aldı.
  • Tutuklananlar terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranıyordu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde başlatılan "Operasyon Turkuaz" kapsamında güvenlik tedbirlerini sürdürüyor. Zirve öncesi düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalanarak tutuklandı.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Zirve kapsamında belirlenen görev alanlarında çok sayıda polis ekibi görevlendirilirken, 24 saat esasına göre oluşturulan kırmızı alanlarda üst düzey güvenlik tedbirleri alındı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerin katılımıyla aktif suça karışan kişilere yönelik geniş çaplı çalışma yürütüldü.

46 TİM VE 396 PERSONEL GÖREV ALDI

Operasyonlara 46 tim ve 396 personel katıldı. Yapılan çalışmalarda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından arandığı belirlenen 58 kişi gözaltına alındı.

58 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 58 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine atanan isim
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlu tavuk skandalında Popeyes'tan açıklama var

Kurtlu tavuk skandalında, ünlü firma suçlamaları reddetti
Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'nde toplu balık ölümleri! AFAD inceleme başlattı

İstanbul'daki derede tedirgin eden görüntü! AFAD hemen düğmeye bastı
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

Yok böyle maç! 90+6'da attıkları golle elenmekten son anda kurtuldular
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi

Dost sanmakla büyük hata yaptı! Son anları kamerada
Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu

Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu
Daha 19 yaşındaydı! Eve giren anne oğlunu korkunç halde buldu

Eve giren anne oğlunu korkunç halde buldu
Alman çift, hamburger ve kolaya ödedikleri servet ödedi

Alman çift, hamburger ve kolaya resmen cüzdanı bıraktı