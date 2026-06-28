Osimhen'in İngiliz devine transferi iptal

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için İngiliz devi Manchester United gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

OSIMHEN TRANSFERİ İMKANSIZ

İngiliz ekibinin transfer hedefleri arasında sıkça adı geçen Nijeryalı forvetin kırmızı-beyazlılara geçişi, imkansız hale geldi. Manchester Evening News yazarı Tyrone Marshall, konuya ilişkin önemli bir açıklama yaparak, Manchester United'ın hücum hattını güçlendirmek istediğini ancak Victor Osimhen transferinin gerçekçi olmadığını belirtti.

EN BÜYÜK ENGEL ASTRONOMİK BONSERVİS BEDELİ VE MAAŞ

Manchester United'da bu transfere başlıca engeller olarak Osimhen'in astronomik bonservis bedeli ve Türkiye'de aldığı yüksek maaş gösterildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana iki sezonda tüm kulvarlarda 74 maçta forma giyen yıldız, 59 gol atıp 16 asistlik katkı sağladı.