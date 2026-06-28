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Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti

Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti Haber Videosunu İzle
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti
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Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, usta sanatçının duygusal vasiyetini basın mensuplarıyla paylaştı. Dayısının yıllar önce tüm organlarını bağışladığını hatırlatan İnanır, usta aktörün "En çok da kalbimi, gözlerimi alanları merak ediyorum" dediğini aktardı.

  • Kadir İnanır, 77 yaşında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.
  • Kadir İnanır'ın organlarını bağışladığı yeğeni Levent İnanır tarafından açıklandı.
  • Kadir İnanır, vasiyetinde kalbini ve gözlerini alanları merak ettiğini belirtmişti.

14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliğinden 77 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçı için bugün saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek.

Anma töreni öncesinde konuşan Kadir İnanır'ın yeğeni oyuncu Levent İnanır, usta sanatçının vasiyetine dair son derece duygusal ve anlamlı detayları ilk kez basın mensuplarıyla paylaştı.

"ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞTI"

Kameralar karşısına geçen Levent İnanır, muhabirlerin "Son anlarında yapılmasını istediği bir iş, özel bir isteği var mıydı?" sorusu üzerine usta aktörün yıllar önce yaptığı ve herkese örnek olacak o kararını hatırlattı. Kadir İnanır’ın vasiyetinin çok güzel ve anlamlı olduğunu belirten yeğeni, ünlü sanatçının organlarını bağışladığını açıkladı.

"KALBİMİ, GÖZLERİMİ ALANLARI MERAK EDİYORUM"

Levent İnanır, dayısının bir gazete röportajında da yer alan ve duyanları duygulandıran o vasiyetini şu sözlerle aktardı: "Vasiyeti çok güzel. Gazetenin biri yazmış; organlarını bağışlamıştı. 'En çok da kalbimi, gözlerimi alanları merak ediyorum' demişti. Öyle bir vasiyeti var."

Yeşilçam'ın usta jönünün sadece sanatı ve duruşuyla değil, hayata veda ettikten sonra bile başka bedenlere can olma arzusuyla bıraktığı bu anlamlı miras, sosyal medyada da büyük takdir ve saygıyla karşılandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTC:

Halbuki dün ise aynı haberi VASIYETI YOK diye okuttunuz bize ?

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