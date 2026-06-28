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TSK ve AFAD ekipleri Venezuela'da çalışmalara başladı

TSK ve AFAD ekipleri Venezuela'da çalışmalara başladı Haber Videosunu İzle
TSK ve AFAD ekipleri Venezuela'da çalışmalara başladı
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Venezuela'da meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından bölgeye ulaşan AFAD ve TSK arama kurtarma ekipleri, La Guaira şehrinde yıkılan 14 katlı bir binanın enkazında mahsur kalan afetzedeleri kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı.

7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen Venezuela'ya gelen Türk arama kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı.

AFAD VE TSK EKİPLERİ GÖREV ALIYOR

Depremden en çok etkilenen La Guaira şehrine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki arama kurtarma ekipleri La Paez Mahallesi'nde yıkılan 14 katlı binanın enkazında kalan canlı kişilerin olabileceği ihbarı üzerine bölgeye intikal etti.

Bölgede çalışan İspanyol arama-kurtarma ekipleriyle de koordinasyon kuran ekipler gerekli arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

BÖLGE SAKİNLERİNDEN BİLGİ ALINDI

Bölge sakinleri yıkılan 14 katlı binada 43 dairenin bulunduğu ve 41 dairenin meskun olduğu bilgisini paylaştı.

Enkazda daha önce canlı kurtarılanlar olduğunu söyleyen bölge sakinleri, enkazdan çıkarılan bir kişinin enkaz altında kalan diğer kişiler hakkında bilgi verdiğini de kaydetti.

Kaynak: Haberler.com
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