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Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
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Antalya'da 3 katlı bir binanın 2. katındaki dairenin balkonundan inmeye çalışırken mahsur kalan O.A., itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ANTALYA'da 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonundan inmeye çalışırken mahsur kalan O.A., ihbar üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından merdivenle kurtarıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Ulus Mahallesi 2105 Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. 2'nci kattaki dairenin balkonuna çıkan O.A., aşağı inmeye çalıştığı sırada alt kat balkonunda mahsur kaldı. Balkondaki korkuluklara tutunan O.A., kendi imkanlarıyla kurtulamayınca komşularından yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi merdivenle balkon demirinde asılı kalan O.A.'yı kurtardı. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bölgeye aracını çekmek için gelen Kadir Kocabıçak, "Beni komşular aradı. İtfaiye geliyormuş, aracımı çekmemi istediler. Geldiğimde vatandaşı asılı gördüm. İtfaiye kurtardı. Neden oraya çıktığını ya da asılı kaldığını bilmiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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