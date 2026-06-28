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Edirne'de denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Edirne'de denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti
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Edirne'nin Enez ilçesinde serinlemek için denize giren 33 yaşındaki Çağlar Orakçı, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne'nin Enez ilçesinde, serinlemek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Enez sahilinde, serinlemek için denize giren Çağlar Orakçı (33), bir süre sonra su üzerinde hareketsiz halde bulundu. Orakçı'yı kıyıya çıkartan vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar Orakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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