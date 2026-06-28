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Panaromik asansörde manzara izlerken düşerek hayatını kaybetti

Panaromik asansörde manzara izlerken düşerek hayatını kaybetti
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Antalya Konyaaltı Sahili'ndeki 35 metrelik panaromik asansörden manzara izlerken dengesini kaybeden 41 yaşındaki Ufuk Nuroğlu düşerek yaşamını yitirdi.

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde bulunan yaklaşık 35 metrelik panaromik asansörden manzara izlemek isteyen şahıs düşerek hayatını kaybetti.

Olay Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Beach Park'ta bu sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki panaromik asansörden manzara izlemek isteyen Ufuk Nuroğlu (41) dengesini kaybedip 35 metre yükseklikte aşağıya düştü. Asansörün yanında hareketsiz birin yattığın gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manzara izlerken

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ufuk Nuroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve ilgili birimin yaptığı ayrıntılı incelemede ilk belirlemelere göre Ufuk Nuroğlu'nun yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ufuk Nuroğlu'nu cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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