Haberler

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen İskoçya'da teknik direktör Steve Clarke görevinden istifa etti. Yaklaşık 7 yıldır milli takımın başında bulunan Clarke, oyuncularına teşekkür ederek teknik direktörlük yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. İskoçya, Hırvatistan'ın Gana'yı 2-1 yenmesiyle turnuvaya veda ederken, Clarke kararını maçın bitiminden yaklaşık yarım saat sonra açıkladı.

  • İskoçya Milli Takımı teknik direktörü Steve Clarke, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenmenin ardından istifa etti.
  • Clarke, istifa kararını maçın bitiminden yaklaşık yarım saat sonra açıkladı.
  • İskoçya, katıldığı hiçbir Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını geçemedi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından ilk teknik direktör ayrılığı İskoçya Milli Takımı'nda yaşandı. Turnuvaya grup aşamasında veda eden İskoçya'da teknik direktör Steve Clarke görevinden ayrıldığını duyurdu.

MAÇTAN YARIM SAAT SONRA KARARINI AÇIKLADI

İskoçya'nın turnuvaya veda etmesinin ardından açıklama yapan Steve Clarke, görevinden istifa ettiğini bildirdi. Deneyimli teknik adamın kararını maçın bitiminden yaklaşık yarım saat sonra açıklaması dikkat çekti.

"OYUNCULARIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAK ONURDU"

Yaklaşık 7 yıldır İskoçya Milli Takımı'nın başında bulunan Clarke, veda mesajında oyuncularına teşekkür etti.

Clarke açıklamasında, "Bu vedanın en duygusal kısmı, onlar olmasaydı 2019'dan bugüne kadar biriktirdiğimiz hiçbir anıya sahip olamayacağımız oyuncularım içindir. Onların teknik direktörü olarak anılmak gerçekten bir onurdu." ifadelerini kullandı.

GANA SONUCU İSKOÇYA'YI ELENDİRDİ

Steve Clarke yönetimindeki İskoçya, 28 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda C Grubu'nu 3 puanla üçüncü sırada tamamladı. En iyi üçüncüler arasına kalabilmek için Hırvatistan- Gana maçının sonucunu bekleyen İskoçya, Hırvatistan'ın 2-1'lik galibiyetinin ardından turnuvaya veda etti. İskoçya'nın üst tura çıkabilmesi için Gana'nın rakibini en az 3 farklı mağlup etmesi gerekiyordu.

TARİHİ SERİ DEVAM ETTİ

İskoçya, bugüne kadar katıldığı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası organizasyonlarının hiçbirinde grup aşamasını geçme başarısı gösteremedi.

Kaynak: Haberler.com
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine atanan isim
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpgz8n9gdm8:

ZATEN İSKOÇLAR ONURLU KİŞİLİĞE SAHİPLER

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulaşık makinesine giren 2 metrelik karayılan evdekilere kabusu yaşattı

Aile kabusu yaşadı! Bulaşık makinesine girdi, ekipler güçlükle çıkardı
Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu

Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu
Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

Bu adam gerçekten de uzaylı! Sizler uyurken yeni bir rekor daha kırdı
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

Yok böyle maç! 90+6'da attıkları golle elenmekten son anda kurtuldular
Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar
Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu

Son 32 turu eşleşmeleri belli oldu! Dev maçlar oynanacak
Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu

Kazanırlarsa Messi'ye çeyrek finalde rakip olacaktı! İşte sonuç