Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından ilk teknik direktör ayrılığı İskoçya Milli Takımı'nda yaşandı. Turnuvaya grup aşamasında veda eden İskoçya'da teknik direktör Steve Clarke görevinden ayrıldığını duyurdu.

MAÇTAN YARIM SAAT SONRA KARARINI AÇIKLADI

İskoçya'nın turnuvaya veda etmesinin ardından açıklama yapan Steve Clarke, görevinden istifa ettiğini bildirdi. Deneyimli teknik adamın kararını maçın bitiminden yaklaşık yarım saat sonra açıklaması dikkat çekti.

"OYUNCULARIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAK ONURDU"

Yaklaşık 7 yıldır İskoçya Milli Takımı'nın başında bulunan Clarke, veda mesajında oyuncularına teşekkür etti.

Clarke açıklamasında, "Bu vedanın en duygusal kısmı, onlar olmasaydı 2019'dan bugüne kadar biriktirdiğimiz hiçbir anıya sahip olamayacağımız oyuncularım içindir. Onların teknik direktörü olarak anılmak gerçekten bir onurdu." ifadelerini kullandı.

GANA SONUCU İSKOÇYA'YI ELENDİRDİ

Steve Clarke yönetimindeki İskoçya, 28 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda C Grubu'nu 3 puanla üçüncü sırada tamamladı. En iyi üçüncüler arasına kalabilmek için Hırvatistan- Gana maçının sonucunu bekleyen İskoçya, Hırvatistan'ın 2-1'lik galibiyetinin ardından turnuvaya veda etti. İskoçya'nın üst tura çıkabilmesi için Gana'nın rakibini en az 3 farklı mağlup etmesi gerekiyordu.

TARİHİ SERİ DEVAM ETTİ

İskoçya, bugüne kadar katıldığı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası organizasyonlarının hiçbirinde grup aşamasını geçme başarısı gösteremedi.

Kaynak: Haberler.com