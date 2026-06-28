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Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız

Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sigara yasağının kapsamının genişletileceğini söyledi. Bir kanun taslağı hazırladıklarını söyleyen Memişoğlu, "Sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız. Biz esasında sigara içme talebini, toplumun bunu kullanma isteğini azaltacağız." dedi.

  • Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünleriyle mücadele kapsamında yeni bir kanun taslağı hazırladıklarını açıkladı.
  • Yeni düzenlemeyle sigaranın kamusal alandaki görünürlüğünün en alt seviyeye indirilmesi hedefleniyor.
  • Taslak metnin birkaç ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünleriyle mücadele kapsamında yeni bir kanun taslağı hazırladıklarını açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte sigaranın kamusal alandaki görünürlüğünün en alt seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

"AMAÇ SİGARAYA TALEBİ AZALTMAK"

Bakan Memişoğlu, temel amaçlarının sigara kullanımını sadece kısıtlamak değil, toplumun bu ürünlere yönelik talebini ve kullanma isteğini azaltmak olduğunu belirtti.

"TASLAK METNİ HAZIRLANIYOR"

18 yaş altı denetimlerin sıkılaştırılacağını, mekanların açık/kapalı alan tanımlarının netleşeceğini belirten Memişoğlu, Kanal 7 canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şu anda tartışılıyor, bazı değişiklikler olabilir. Bizim bir taslak metnimiz var. Cumhurbaşkanımızla, milletvekillerimizle ve ilgili kuruluşlarla konuşuyoruz. İnşallah birkaç ay içinde tekamül hale gelmiş olacak. Sigara ve tütünün özellikle çocuklarımız için görünür olmasını istemiyoruz. Sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız. Biz esasında talebi, toplumun bunu kullanma isteğini azaltacağız."

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