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On binlerce insan akın etti! 100. Gazi Koşusu'na yoğun ilgi

On binlerce insan akın etti! 100. Gazi Koşusu'na yoğun ilgi
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Gazi Koşusu'nda 100. yıl heyecanı yaşanıyor. Veliefendi Hipodromu'nda binlerce yarışsever heyecanla koşuyu beklerken, aileler de piknik alanında eğlenceli vakit geçirdi.

  • Gazi Koşusu, 100. kez Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu.
  • On binlerce kişi hipodroma akın etti; İstanbul dışından da katılım oldu.
  • 13 yaşındaki İbrahim, ileride at sahibi olmak istediğini ve atının adının 'ikizler' olacağını söyledi.

Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, buguün 100. kez Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. 

ON BİNLERCE İNSAN VELİEFENDİ'DE

Türk spor tarihinin kesintisiz devam eden tek organizasyonu olan Gazi Koşusu öncesi 7'den 70'e birçok yarışsever günün erken saatlerinden itibaren hipodroma geldi. İstanbul'da yaşayanların yanı sıra, şehir dışından gelen vatandaşlar, bu önemli organizasyonu kaçırmadı. Kimileri de aileleriyle birlikte hipodroma gelerek, piknik yaptı ve Gazi Koşusu öncesi düzenlenen etkinliklerle keyifli anlar yaşadı. Yarış heyecanını yakından takip etmek isteyen vatandaşlar İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına duygularını paylaştı.

Her yıl Gazi Koşusu'nu heyecanla beklediklerini belirten bir yarışsever, 100. Gazi Koşusu'nun çok anlamlı olduğunu söyledi. Bir başka vatandaş ise hipodromdaki yoğunluğa dikkat çekerek, önde gelen spor branşlarına nazaran Türk milletinin Gazi Koşusu'na her zaman sahip çıktığını dile getirdi.

13 yaşında olan İbrahim ve İsmail kardeşler de babasıyla birlikte yarışı takip etmek için alana geldi. İkiz kardeşlerden İbrahim, ilerde at sahibi olmak istediğini belirterek, "Gazi Koşusu'nun 100. yılı. 10 yıl sonra 110. Gazi Koşusu'nda 23 yaşında olacağım ve benim atım kazanacak. Atımın adı da 'ikizler' olacak" dedi.

On binlerce vatandaşın doldurduğu hipodromda yarışseverler büyük bir heyecanla Gazi Koşusu'nun saatini beklemeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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