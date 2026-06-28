Son 16'dalar! Kanada, Güney Afrika'yı 90+2'de yıktı

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geldi. Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kanada, 1-0'lık skorla kazandı.

90+2'DE TURU GETİREN GOL

Mücadelenin ilk yarısı düşük tempoda geçti ve gol sesi çıkmadı. Kanada aradığı golü maçın son anlarında buldu. Mücadelenin 90+2. dakikasında Güney Afrika ceza sahası önünde topla buluşan Eustaquio'nun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

KANADA SON 16'DA

Bu sonuçla birlikte turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Kanada, son 16'ya kaldı. Kanada, bu turda Hollanda - Fas eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Tarihinin en iyi Dünya Kupası derecesini elde eden Güney Afrika, turnuvaya veda etti.