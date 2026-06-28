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Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
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Iğdır'ın Aralık ilçesinde ahırda hayvanlarına baktığı sırada büyükbaş hayvanın darbesine maruz kalan 16 yaşındaki Muhammet Ali Tazegün olay yerinde yaşamını yitirdi.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde ahırda hayvanlarına baktığı sırada büyükbaş hayvanın darbesine maruz kalan Muhammet Ali Tazegün, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde yaşayan Muhammet Ali Tazegün, (16) ahırda hayvanlarına baktığı sırada büyükbaş hayvanın darbesine maruz kaldı.

Edinilen bilgiye göre, ahırda bulunduğu sırada büyükbaş hayvanın saldırısı sonucu ağır yaralanan Tazegün için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Muhammet Ali Tazegün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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