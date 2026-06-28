İsrail’in skandal '1915 olayları' kararına Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi

İsrail hükümeti, 1915 olaylarını oy birliğiyle ‘soykırım’ olarak tanıma kararı aldı.

PARLAMENTODA ONAYLANMASI GEREKİYOR

Sözde soykırım tasarısı Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından kabineye sunulmuştu. Kararın yürürlüğe girmesi için parlamentoda onaylanması gerekiyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı kararı ‘tarihi’ diye nitelerken, Bakan Saar da “Kanımca artık İsrail’in bir Yahudi devleti olarak bunu resmen kabul etmesinin zamanı geldi. Doğru olanı yapmak için hiçbir zaman geç değildir” dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SERT TEPKİ: NETANYAHU’NUN SIKIŞMIŞLIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Öte yandan söz konusu karara Ankara'dan çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik bir zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail yönetiminin, bu kararla odağı saptırmaya çalıştığı vurgulandı.

Hukuki ve tarihi gerçekleri tamamen yok sayan bu hamlenin "kötü niyetli bir girişim" olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı, bu durumun diplomatik bir çaresizlikten kaynaklandığına işaret etti. Bakanlık, söz konusu kararın, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Filistinlilere karşı işlenen suçlar kapsamında haklarında tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası arenada içine düştüğü derin sıkışmışlığı alenen ortaya koyduğunu belirtti.

"NETANYAHU HÜKÜMETİNİN HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin hak hakikat çizgisindeki kararlı duruşunun süreceğinin ilan edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye, İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir."

Kaynak: Haberler.com