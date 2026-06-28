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Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü
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Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuk, babası tarafından kemerle dövüldü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

ADANA'da sulama kanalına giren çocuk, babası tarafından kemerle dövüldü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Serinlemek isteyen bir grup çocuk, sulama kanalına girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra çocuklardan birinin babası kanala gelerek oğluna tepki gösterdi. Babasının tepkisi üzerine çocuk kanaldan çıktı. Oğluna kızan baba, onu yere yatırarak kemerle dövdü. Çocuk çığlıklar atarken, babayı çevredekiler sakinleştirdi. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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